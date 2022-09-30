Банкротство физического лица - это процедура, которая позволяет лицу, находящемуся в неплатежеспособности, решить свои финансовые проблемы путем урегулирования долгов и освобождения от финансовых обязательств. Основная цель процедуры – помочь гражданам, оказавшимся в трудной финансовой ситуации, справиться с долгами и начать новую жизнь без долгового бремени.



Причины банкротства:

- Потеря работы и основного источника дохода.

- Значительные медицинские расходы.

- Развод и раздел имущества.

- Неправильное управление финансами.

- Неожиданные жизненные обстоятельства, такие как природные катастрофы или экономические кризисы.

Этапы процедуры банкротства

1. Подготовка документов.

Первый шаг в данном процессе – сбор и подготовка всех необходимых документов. К ним относятся: заявление о признании должника банкротом, справка о доходах, список имущества и задолженностей, а также другие документы, которые потребуются в ходе процедуры.

2. Подача заявления.

В заявлении необходимо указать все имеющиеся задолженности и предложить свой план по выплате кредиторам.

3. Оценка имущества.

После получения заявления, суд назначает оценщика, который оценивает имущество должника. На основе этой оценки суд принимает решение о начале процедуры банкротства.

4. Назначение конкурсного управляющего.

Когда суд принимает решение о начале процедуры банкротства, он также назначает конкурсного управляющего, который будет отвечать за управление имуществом должника и выплату кредиторам.

5. Продажа имущества.

Конкурсный управляющий продает имущество должника, чтобы выплатить задолженность кредиторам. Деньги от продажи имущества распределяются среди кредиторов согласно их правам.

6. Реструктуризация задолженности.

В некоторых случаях, если должник имеет доход и регулярно выплачивает кредиторам, то может быть принято решение о реструктуризации задолженности. В этом случае кредиторы могут согласиться на перенос даты выплаты или снижение процентной ставки.

7. Окончание процедуры.

По окончанию процедуры, должник освобождается от всех своих долгов, которые были указаны в заявлении о банкротстве. Однако, не все долги могут быть списаны в рамках процедуры. Например, долги по алиментам и налогам.

8. Снятие ограничений.

После того как все долги были погашены, суд выносит решение о снятии всех ограничений, связанных с процедурой банкротства. Это означает, что должник может свободно распоряжаться своим имуществом.





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Плюсы и минусы процедуры списания долгов

Из плюсов банкротства можно выделить:

Как и любая юридическая процедура, банкротство физического лица имеет свои преимущества и недостатки.

- Полное освобождение от долговых обязательств.

- Защита от кредиторов и коллекторов.

- Возможность начать финансовую жизнь с чистого листа.

А из минусов:

- Потеря части имущества.

- Отражение информации о банкротстве в кредитной истории.

- Ограничения в возможности занимать руководящие должности и получать кредиты в течение определенного времени.

Услуга банкротства под ключ

Процедура банкротства физического лица сложна и требует специальных знаний. Услуга сопровождения процедуры банкротства предоставляет комплексную поддержку на всех этапах процесса, включая:

Консультации и оценку перспектив списания долгов. Сбор и подготовку необходимых документов для подачи их в арбитражный суд. Представительство в арбитражном суде. Взаимодействие с финансовым управляющим и кредиторами. Полное сопровождение до завершения процедуры.

Почему стоит выбрать услугу под ключ?

При заключения договора на услугу сопровождения банкротства от нашей компании вы значительно экономите свое время, т.к. наши юристы по банкротству делают всю работу и ходят по судам вместо вас.

Юристы, ответственные за ведение вашего дела по банкротству постоянно находятся на связи и держат вас в курсе хода событий на всех этапах и дают профессиональную оценку.

Мы минимизируем все риски и возможные ошибки на каждом из этапов банкротства до их возможного возникновения.

Процедура списания долгов – это оптимальное решение для тех, кто хочет решить свои финансовые проблемы с минимальными потерями. С помощью профессионалов можно пройти все этапы процедуры без лишних стрессов и начать новую жизнь без долгов. Важно помнить, что банкротство – это не конец, а новый старт, и правильный подход к этому процессу может значительно облегчить ваше финансовое будущее.



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Банкротство в рассрочку

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Банкротство пенсионеров



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Банкротство после мошенников

Банкротство удаленно



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